Подружка обокрала алтайскую студентку, пока та купалась в душе

24-летняя жительница Горно-Алтайска была задержана по подозрению в краже золотого изделия у своей подружки.

Студентка ВУЗ города пришла к правоохранителям за помощью. Из ее комнаты пропала цепочка и кулон, стоимостью в 12 000 рублей. В краже она подозревает свою знакомую. По рассказам девушки, к ней в комнату пришла ее старая знакомая. Во время посиделок, хозяйка комнаты решила принять душ, а по возвращению увидела быстро собирающуюся домой собеседницу. После обнаружения пропажи, потерпевшая позвонила знакомой, но та не призналась в краже и наругала девушку за то, что сама потеряла драгоценность. Не услышав ничего внятного, девушка обратилась к орган правопорядка.

После проведенных оперативных работ, девушка была задержана. Как выяснилось, она и раньше привлекалась за подобного рода хищения. В этот раз она уже призналась, что кража - это ее рук дело.