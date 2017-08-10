Альпинисты из Европы застряли на вершине Гималаев

Альпинисты из Европы застряли на вершине Гималайских гор. На высоте 7,4 тысячи метров ожидают помощи туристы из Польши и Франции.

Западные издания сообщают, что при спуске с горной вершины Гималаев совершили вынужденную остановку на опасном участке двое альпинистов, покоряющих восьмитысячные вершины гор. Известно, что на высоте 7400 метров от поверхности океана находятся двое спортсменов-экстремалов: женщина из Франции и мужчина из Польши.

Сообщается, что они застряли и уже вторые сутки ждут спасательной операции, чтобы их забрали с горы Нанга-Парбат. Пока к ним не могут пробиться группы горных спасателей.

Примечательно, что эта горная вершина входит в число самых опасных при восхождении. Процент смертей здесь составляет примерно четверть от всех желающих покорить Гималаи.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае обнаружили труп альпиниста, который вмерз в грунт.