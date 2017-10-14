В Башкирии сгорел лифт в жилом доме

В Башкирии сгорел лифт в многоэтажном жилом доме. Инцидент произошел 28 января в городе Октябрьский.

На пульт дежурного пожарной бригады поступило тревожное сообщение от жильцов многоэтажного жилого дома, находящегося в Октябрьском, что в Башкортостане. Прибывшие через несколько минут профессиональные тушители на место инцидента заметили, что огонь активно распространяется на девятом этаже здания. Было принято незамедлительно провести эвакуацию жильцов нескольких квартир пострадавшего подъезда и начать процесс тушения.

Оказалось, что горела кабина лифтового оборудования по всей площади. Языки пламени периодически вырывались наружу и коптили поток помещения. Через некоторое время с пламенем удалось справиться. В уничтоженной огнем кабине людей не обнаружено, а лифт придется полностью менять на новый.

Предполагается, что его могли специально поджечь, либо произошло короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что в Саранске загорелся лифт с 4 жильцами многоэтажки.