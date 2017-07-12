В Сети появились фото опрокинувшейся во Владивостоке бетономешалки

28 января во Владивостоке на улице Борисенко опрокинулась бетономешалка. Из-за аварии часть дороги оказалась залитой бетоном и ГСМ, в Сети пользователи показали снимки с места происшествия.

Как стало известно, на улице Борисенко бетономешалка, направлявшаяся в сторону Тихой улицы, заглохла и начала скатываться вниз. В итоге, машина с бетоном упала на бок. Из бидона на дорогу вылился бетон.

В Сети очевидцы публикуют фотографии с места происшествия. Многие уже успели пошутить о том, что ДТП имеет и свои плюсы – пользователи отметили, что хоть так дороги с дырами будут залиты бетоном.

В аварии пострадавших не было. На место прибыли пожарные, полиция и спасатели. Водитель бетономешалки также не получил травмы и пояснил причину аварию сотрудникам ГИБДД. Из-за перевернувшейся бетономешалки на данном участке дороги временно возникала пробка, водители авто были вынуждены притормаживать у места аварии. Чтобы не въехать в бетон машины медленно объезжали жидкий раствор, что привело к затору.