В Приморье сгорел железнодорожный вагон, погиб мужчина

В Приморском крае сгорел железнодорожный вагон. В результате инцидента в Уссурийске погиб мужчина.

Сотрудники МЧС по Приморскому краю сообщают о возникшем пожаре на станции в городе Уссурийск. Известно, что горела жилая секция вагона-рефрижератора. Сам вагон находился в железнодорожном тупике. Площадь возгорания составила несколько десятков квадратных метров. На месте инцидента был обнаружен труп мужчины.

В настоящее время он передан местным медикам, а они зафиксировали его смерть. Сейчас устанавливается точная причина возникновения возгорания на транспорте Приморского края. Также предстоит узнать, от чего скончался мужчина в вагоне.

Ранее сообщалось, что в Приморье сгорел еще один торговый центр. По предварительной версии специалистов, возгорание произошло после короткого замыкания в электропроводке здания.