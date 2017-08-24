В Перми фура врезалась в опору моста на Липовой горе

28 января в Перми водитель на фуре Renault Premium въехал в опору моста на Липовой горе. Происшествие зафиксировано на улице Героев Хасана. Водитель, по предварительным данным, выбрал слишком высокую скорость и не смог маневрировать.

Из-за случившейся аварии была повреждена труба теплотрассы. Фура буквально протаранила трубу, из нее полился кипяток, который ошпарил водителя большегруза. С ожогами и травмами от аварии мужчина попал в реанимацию.

По предварительным данным, авария случилась по вине водителя. в ГИБДД полагают, что водитель фуры выбрал не ту скорость и не смог маневрировать у опор моста. В итоге, большегруз врезался в опору моста и трубу теплотрассы.

На месте аварии было временно парализовано движение машин. Из-за разбившейся фуры из города не могли выехать авто. На месте ДТП работают коммунальные службы, которые работают над устранением преград. Детали и причины аварии устанавливает полиция.