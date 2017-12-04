В Москве автомобиль наехал на ограждение, есть пострадавший

В Москве автомобиль наехал на ограждение из бетона. В результате машина получила повреждения, а мужчина пострадал.

28 января на севере российской столицы автотранспортное средство совершило аварию. Водитель по неизвестной пока причине не смог объехать бетонное ограждение и задел его на большой скорости.

В результате этого машину повело в бок, а водитель получил ряд травм. ДТП случилось на Дмитровском шоссе Москвы. Сообщается, что пострадавший мужчина уже доставлен в медицинское учреждение, где ему пытаются оказать квалифицированную помощь.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель такси не смог справиться с управлением и наехал на сугроб снега. В итоге его автомобиль перевернулся, водителя удалось вовремя спасти. Проводится проверка инцидента.