В Москве неизвестный на самокате ранил мужчину и скрылся

27 января в Зеленоградском округе Москвы неизвестный ударил мужчину ножом и скрылся на самокате. Нападающий не пойман, полиция ведет расследование.

Как сообщил источник, приближенный к полиции, у корпуса №901 в Зеленограде произошло нападение. Неизвестный человек ударил мужчину ножом в живот. После нападения неустановленная личность скрылась из виду на самокате.

Полиция ищет нападавшего и ведет расследование. Сейчас полицейские опрашивают возможных свидетелей и составляют примерный фоторобот и общие приметы мужчины, напавшего на прохожего с ножом. Детали происшествия и все данные о случившемся уточняются.

Также уже стало известно, что в Москве полицейский застрелил вора при задержании. Преступник намеревался напасть на сотрудника полиции с ножом. Полисмен применил оружие для защиты, выстрел в вора оказался смертельным.