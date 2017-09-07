В рекламе YouTube нашли майнеры для добычи криптовалюты

В рекламе видехостинга YouTube нашли майнеры для добычи криптовалюты. Вредное программное обеспечение ряд известных компаний заблокировали.

Специалисты антивирусной компании Avast сообщили, что смогли обнаружить вредоносное программное обеспечение злоумышленников. Известно, что майнеры были скрыты в баннерах рекламных роликов, что крутятся на видеохостинге YouTube.

Они зашифрованы на сервисе javascript-код. С их помощью киберпреступники научились добывать незаконным способом в тайне от пользователей персонального компьютера криптовалюту Monero.

Примечательно, что вредная программа была найдена практически во всех изображениях баннерной системы и когда пользователь смотрит видео, то майнеры подгружают процессор ПК на 80 процентов и скачивают необходимую информацию о криптовалюте.

Такие программы были обнаружены в ряде стран Западной Европы и в Японии.

На данный момент крупнейшие рекламодатели уже закрыли доступ к своим ресурсам для злоумышленников. Сколько преступники смогли заработать таким образом средств неизвестно.