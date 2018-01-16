СК РФ проверит групповое изнасилование 13-летней школьницы в Москве. Об этом заявил глава надзорного ведомства Александр Бастрыкин.

Следователи СК РФ по столичному региону в ближайшее время приступят к работе по поступившему заявлению женщины – матери 13-летней девушки. Школьница из Москвы накануне пожаловалась, что ее изнасиловали на молодежной вечеринке пять человек. Эпизоды происходили в разные дни.

Согласно ранее поступившим данным, подросток уже неоднократно оказывалась в похожих ситуациях и предлагала секс в обмен на алкоголь и сигареты. Интимная близость со сверстниками происходила по обоюдному согласию, и все это фиксировалось на видео, а затем кто-то опубликовал «вписку» в социальных сетях. Всю эту информацию предстоит дополнительно проверить и установить виновных лиц.

Ранее сообщалось, что мать пострадавшей семиклассницы собиралась отказаться от воспитания своей подрастающей дочери.