В Сосновом Бору в квартирном пожаре умер мужчина

27 января в Сосновом Бору случился пожар, в квартире дома на улице Солнечная на момент случившегося возгорания находился мужчина 1978 года рождения. Мужчину эвакуировали на улицу, врачи констатировали его смерть, причины пожара пока не известны.

Как сообщается, в 22:58 на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло в квартире дома №35, расположенного на Солнечной улице. Квартира находилась на втором этаже. Прибывшие пожарные начали тушить огонь и обнаружили, что в квартире, охваченной пожаром, находится мужчина.

Его в бессознательном состоянии вынесли из огня, но помочь ему медики не смогли. Мужчина погиб. Пожарные ликвидировали огонь, площадь пожара – 8 квадратных метров.

Сейчас полиция и спасатели осматривают квартиру и устанавливают причины пожара. На данный момент детали и данные о том, что стало поводом для возгорания – не сообщаются.

Помимо этого, 27 января в Сосновом Бору случился еще один пожар. В квартире дома на улице 50 лет Октября загорелась плита. У владельцев квартиры полностью выгорела кухня.