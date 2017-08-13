В США убитую модель нашли в двух чемоданах

В США убитую модель и актрису нашли в двух чемоданах. Расчлененное тело 28-летней Сары Жгоул нашли в багажнике черного автомобиля BMW.

Полиция американского штата Орегон поделилась первыми подробностями происшествия, которое было зафиксировано в одном из местных населенных пунктов. Сообщается, что в багажнике авто подозреваемого мужчины обнаружили 25 января тело расчлененной девушки. Мужчина, по всей видимости, пытался избавиться от убитой и вывезти за город.

В багажном отделении черной BMW стражи правопорядка обнаружили два мешка, в которых находились останки тела молодой модели и актрисы Сары Жгоул. Других подробностей преступного эпизода следователи пока не собираются сообщать.

Подруги и близкие погибшей рассказали, что девушка была очень приветливой, веселой и общительной и никто не может поверить в то, что случилось с ней.