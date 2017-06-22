Абоненты Красноярского края не могли вызвать «Скорую помощь»

Абоненты Красноярского края не могли 28 января вызвать «Скорую помощь». Проблемы со связью существовали около часа.

Сегодня многие абоненты, проживающие на территории Красноярского края, столкнулись с проблемой по вызову бригады скорой медицинской помощи. Иногда отказывалась работать прямая линия вызова экстренной службы 03.

Специалисты сообщили, что виной стали некоторые проблемы с работой коммуникационных служб. В это время в сибирском регионе фиксировались сильные ветра, которые могли привести к обрыву некоторых линий. Примечательно, что не могли дозвониться по номеру примерно около часа. Затем проблему удалось полностью устранить.

Жителей Красноярского края и всей России предупредили, что помимо номера 03, необходимо пользоваться основным единым номером экстренных служб 112. Он работает в постоянном режиме и без сбоев.