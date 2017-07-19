Грабитель взорвал банкомат Сбербанка в Волхове

Сотрудниками уголовного розыска задержан 36-летний волховчанин. Мужчина подозревается в подрыве банкомата с целью кражи средств в отделении Сбербанка 24-часовой работы на улице Лукьянова в Волхове 16 декабря прошлого года.

Скрытые камеры видеонаблюдения зафиксировали подрывщика в белой куртке, как было установлено подрывное устройство из газового болона и быстровоспламеняющейся жидкости, и то, как корпус банкомата победил в этом поединке. Если бы банкомат не выдержал подрыв, грабителю в карман упали бы 2,2 миллиона рублей. В общем говоря, операция прошла безуспешно. Задержан мужчина-вор 26 января, около 4-х часов утра недалеко от другого банкомата на улице Державина, рядом с которым он проживал.

На мужчину заведено дело, которое несет за собой уголовную ответственность и приличный тюремный срок.