В Петербурге задержали ублажавшего себя в метро мужчину
В Санкт-Петербурге задержали ублажавшего себя рукой в метро мужчину. Извращенец без стеснения занимался этим в присутствии пассажиров подземки.
В Северной столице очевидцам удалось заснять действия извращенца на видео, который ездил в вагонах метрополитена и совершал непотребные поступки с использованием руки в присутствии девушек и других людей.
Его действия смогли пресечь по жалобам пассажиров петербургской подземки сотрудники правоохранительных органов. Полицейские в настоящее время задержали нарушителя общественного порядка и норм поведения.
Им оказался приехавший на заработки уроженец одной из стран Средней Азии. Девушки, видевшие такое не в первый раз, смогли пояснить, что мужчина совершал свои развратные поступки только на «красной» ветке метро.
Недавно в метро Петербурга также удалось задержать абсолютно голого мужчину. Он считал свои действия полностью законными.