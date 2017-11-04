В Петербурге на акции Навального на оператора наехал автомобиль

28 января в Петербурге на акции Навального случилось ЧП, которое могло произойти из-за того, что митинг проводится в неутвержденном месте. На оператора, который мог рисковать жизнью ради уникальных кадров, наехал автомобиль, так как дорога была не перекрыта.

Как стало известно, ЧП случилось во время проведения митинга, где сторонники оппозиционера Навального собрались на акцию, поддерживающую политика, который имеет сложности с участием в выборах. По данным от полиции, на митинг пришли больше 1000 людей. Оператор, решивший снимать акцию и все происходящее, оказался сбитым проезжающим авто. СМИ отмечают, что движение на участке, где проходит митинг, не перекрывали, поэтому машины свободно ездили мимо демонстрантов.

Оператор не получил сильных травм, он смог самостоятельно подняться. После аварии мужчина продолжил съемку акции. Сейчас полиция обратила внимание на происшествие и перекрыла дороги, прилегающие к месту акции.