На юге Москвы перевернулся груженый песком «КамАЗ»

28 января на юге Москвы у станции метро «Калужская» случилось ДТП с «КамАЗ», груженным песком. Большегруз перевернулся на Профсоюзной улице, водитель транспортного средства получил помощь медиков.

Как стало известно от пресс-службы УГИБДД Москвы, авария случилась у станции метрополитена «Калужская». Рядом с домом на Профсоюзной улице «КамАЗ», перевозивший песок, попал в ДТП и перевернулся.

В ГИБДД указали, что водитель за рулем «КамАЗ» получил помощь от медиков. О его состоянии и возможных травмах, которые он мог получить при переворачивании грузовика, пока не известно. Детали происшествия уточняются.

На данный момент ряд СМИ разместили информацию о том, что водитель и другие люди в аварии не пострадали. Рассыпавшейся песок уже собрали с дороги. Перевернувшийся на бок «КамАЗ» уже поставили в обычное положение. О том, сильно ли пострадал грузовой транспорт, не сообщается.