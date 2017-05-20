90-летняя женщина погибла во время пожара в собственном доме в Кемерове

В Кемерове вчера на улице 2-я Майская в Рудничном районе произошло возгорание частного жилого дома. В результате пожара погибла пенсионерка..

Со слов представителей МЧС России Кемеровской области, сигнал поступил на пульт в 14:19. На место происшествия было отправлено 19 человек пожарной службы и 5 единиц техники. Пожар удалось потушить в 14:37. Первое предположительное мнение: причиной пожара стало замыкание электропроводки.

«Правоохранительный портал Кузбасса» сообщает о том, что после ликвидации огня в помещении горелого здания было обнаружено тело 90-летней хозяйки. Специалисты занимаются выяснением причины смерти женщины.

На данный момент устанавливается истинная причина происшествия.