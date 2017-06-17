В Москве из рюкзака мужчины украли 2,5 миллионов рублей

26 января на юге Москвы неизвестный грабитель украл из рюкзака 34-летнего мужчины 2,5 миллиона рублей и документы. Инцидент случился на улице Лестева, полиция ведет проверки.

Как стало известно, 27 января в 03:40 в полицию обратился местный 34-летний житель. Мужчина заявил, что из его рюкзака неизвестный грабитель похитили деньги и документы. В заявлении он указал, что в рюкзаке лежали 2,5 миллиона рублей личных средств и важные бумаги с документами.

Как отметил мужчина, кража случилась 26 января. Однако, точного времени кражи он не знает, так как пропажу средств обнаружил не сразу. Полиция инициировала проверки. Сейчас полисмены ведут расследование дела.

В пресс-службе ГУ МВД в Москве подтвердили факт подачи заявления о краже денег из рюкзака. Там отметили, что инцидент проверяется, все подробности станут известны позже.