В Ленобласти нашли труп мужчины без уха

В Ленинградской области нашли труп мужчины без уха. Инцидент был зафиксирован в поселке Пудость.

Правоохранительные органы Ленинградской области явились по вызову очевидцев, которые сообщили, что в жилом доме есть мужчина без признаков жизни. Им удалось увидеть, что в указанном доме находился труп полуголого мужчины.

При беглом осмотре тела погибшего удалось установить, что смерть наступила в результате совершенных насильственных действий. На его теле имелись признаки физических повреждений, а одно ухо и вовсе было отделено от головы.

Происшествие было запротоколировано на территории поселка Пудость. В настоящее время оперативники проводят ряд мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных противоправных деяний. Пока не выдвигаются никаких версий случившегося.

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