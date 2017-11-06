В Подмосковье за издевательства и ограбление геев задержан курсант МВД

В подмосковной Электростали полиция задержала курсанта МВД, подозреваемого в серии грабежей и разбоев. По данным полиции, 20-летний 3-курсник знакомился в соцсетях с гомосексуалистами, а при встрече с новыми товарищами учинял над ними расправу и отбирал все ценные вещи.

Как стало известно, молодой курсант вместе с 4 своими друзьями искал в социальных сетях парней с нетрадиционной ориентацией. Будущий полисмен заводил с гомосексуалистами дружеские отношения, намекая им на интимную связь. При встрече с парнями курсант и его друзья избивали геев и забирали у них ценности.

Полиция уже задержала основного подозреваемого и двоих его друзей, еще двоих сейчас разыскивают. Арестованный молодой человек уже признал свою вину и дал показания. За преступление курсанту и его друзьям грозит уголовная ответственность по статье за разбой. Отмечается, что курсант из хорошей семьи – его отец работает в ФСБ, а мать трудится в сфере здравоохранения. Парень жил в достатке, имел дорогое авто и долгое время встречался с девушкой. По данным полиции, на преступление курсанта толкнула не нужда, а неприязнь к гомосексуалистам.