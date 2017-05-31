Водитель из Прокопьева сбил школьницу и скрылся с места происшествия

Водитель из Прокопьевска сбил девочку школьного возраста и исчез с места аварии.

Событие случилось вечером 27 января. Ребенок, 2002 года рождения, в следствии аварии получил всевозможные травмы различной степени тяжести. Шофер, совершивший наезд, мало того, что не остановился для оказания помощи, он просто скрылся с места происшествия.

Машина и водитель – виновник аварии до сих пор не установлены.

Всего с начала 2018 года в Кемеровской госавтоинспекции зарегистрировано 138 ДТП. Это привело к гибели 13 человек и 188 травмированным. Сотрудники ГАИ предупреждают, что на дорогах нужно быть предельно внимательными. Это касается и водителей и пешеходов.