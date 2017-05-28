В Самаре женщина упала с 8 этажа и погибла

26 января в Самаре с 8 этажа дома по улице Ново-Садовой по невыясненным обстоятельствам выпала местная жительница, от травм она погибла. Предположительно, погибшей было 32 года. 27 января от падения с 12 этажа пострадала 23-летняя девушка.

Как стало известно, 26 и 27 января в Самаре от падения с большой высоты одна местная жительница погибла, другая пострадала. Первый инцидент случился на улице Ново-Садовая. Там с 8 этажа многоэтажки выпала женщина, которой было около 32 года. При падении она получила сильные травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

27 января произошел второй случай падения с высоты. На улице Александра Матросова с 12 этажа выпала 23-летняя девушка. Сейчас она находится в больнице, при падении девушка получила множество травм и впала в шоковое состояние.

Все подробности двух инцидентов сейчас устанавливают в полиции. После расследования и проверок сотрудники органов вынесут решение о случившемся.