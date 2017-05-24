В Санкт-Петербурге сорвался с пятого этажа 5-летний мальчик. Ребенок находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии.

27 января в городе Ломоносов, который подчиняется властям Санкт-Петербурга, произошел несчастный случай по недосмотру родителей. Очевидцем трагедии с тяжелым исходом стал местный житель.

Мужчина рассказал, что около полудня он проходил возле многоэтажного жилого дома и увидел, как из открытого окна, находящегося на пятом этаже здания, летит на землю маленький мальчик. После жесткого приземления, врачи смогли обнаружить у него ряд сложных травм.

В настоящее время 5-летний малыш находится в реанимационном отделении с несколькими переломами и ушибом головного мозга. За его жизнь пытаются бороться местные врачи.

Ранее сообщалось, 43-летний житель Кемерово выпал с балкона, который находился на высоте 20 метров и позже умер. На месте трагедии проводится проверка правоохранительных органов.