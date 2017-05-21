43-летний житель Кемерово выпал с балкона и умер

43-летний житель Кемерово выпал с балкона, находящегося на шестом этаже здания и умер. Инцидент произошел ночью 27 января.

Накануне стали известны некоторые подробности случая, который произошел в микрорайоне города Кемерово. Правоохранительные органы сообщили, что 27 января около часа ночи к ним поступил звонок.

Жители окрестных домов рассказали, что под окнами многоэтажки обнаружен мужчина. Он не подавал признаков жизни. К месту инцидента также подъехала бригада скорой медицинской помощи. Специалисты смогли лишь зафиксировать смерть горожанина и забрали тело для проведения экспертиз.

В настоящее время уже установлена личность погибшего. Это 43-летний мужчина из Кемерово. Сейчас следователи проводят проверку, направленную на установление всех деталей эпизода, приведшего к трагическим последствиям.

Ранее сообщалось, что в Татарстане погиб школьник, выпав из окна многоэтажного жилого дома. Трагедия произошла на глазах у матери погибшего. Проводится проверка.