В Калуге из троллейбуса выпал пассажир

27 января в Калуге из троллейбуса на дорогу выпал пассажир, информацию подтвердили в региональном МЧС. Инцидент случился в 15:10 на Небесной улице, в аварии один человек пострадал.

Как стало известно, 27 января из троллейбуса прямо на проезжую часть выпал мужчина-пассажир. О случившемся в 15:10 сообщили в МЧС. В данных от пресс-службы спасателей указывается, что на улице Небесной случилось ДТП.

На месте аварии работали специалисты из МЧС, патрульные из ГИБДД и врачи скорой помощи. Сообщается об одном человеке, получившем травмы. Более точные детали не известны. Как отметили в МЧС, после выяснения всех обстоятельств и подробностей случившегося данные станут известны от службы спасателей и от сотрудников ГИБДД.

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