В 2017 году с рейсов в аэропортах Москвы сняли 600 дебоширов

В 2017 году с рейсов в аэропортах Москвы сняли более 600 дебоширов. Об этом рассказали в представительстве МВД ЦФО на транспорте.

Подведены итоги прошлого года по нарушителям общественного порядка среди пассажиров воздушных транспортных средств. Сообщается, что за 2017 год в число таких людей вошло более шестисот пассажиров.

Все они были сняты с рейсов в авиаузле российской столицы либо до начала вылета, либо после его окончания. Примечательно, что большинство пассажиров были привлечены к административной ответственности за нахождение в состоянии алкогольного опьянения, за грубые слова и неадекватное поведение в салоне самолета. Также немало составляет и тех, кто позволили себе нарушить запрет на курение и распивал алкоголь на борту самолета.

Известно, что в отношении 19 человек были возбуждены уголовные дела.

Отмечается, что уровень правонарушений на воздушном транспорте постепенно снижается.