В Кабардино-Балкарии ищут упавшего в реку рыбака

В Кабардино-Балкарии жители ищут рыбака, который 26 января упал в реку Терек. На месте происшествия, у дамбы возле реки, были найдены рыбацкие сапоги мужчины, жив он или нет – пока не известно.

Как сообщается в местном развлекательном аккаунте в Instagram, 26 января родные рыбака узнали о пропаже мужчины. Он отправился на рыбалку несколько дней назад, но домой так и не вернулся. У реки Терек были найдены его рыбацкие сапоги.

Многие предположили, что мужчина снял свои сапоги, пытаясь выбраться из воды. Также пользователи надеются, что рыбак попросту потерял обувь, а сам он жив. Сейчас информацию о пропавшем размещают во всех социальных сетях.

Родные просят всех, кто видел мужчину, обратиться в полицию. Поиски пока не дают результатов. До сих пор не известно, жив ли мужчина. Вся информация о мужчине, его приметы и фотографии, указаны в социальных сетях, в сообществах пользователей из Кабардино-Балкарии.