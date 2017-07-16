Под Иркутском заживо сгорели в доме 3 человека

В Иркутской области заживо сгорели в доме 3 человека. К расследованию трагического инцидента приступили работники Следственного комитета РФ по региону.

Накануне вечером пожарные бригады Боханского района Иркутской области выехали по звонку от очевидцев пожара в частном доме. По прибытию на место выяснилось, что спасать из людей уже некого, поскольку огонь смог уничтожить постройку из деревянной основы практически целиком.

На пепелище были обнаружены три обгоревших тела: 60-летнего мужчины, а также двух женщин – 57-ми и 70-ми лет. В настоящее время тела отправлены для прохождения необходимых процедур. Эксперты намерены выяснить точную причину смерти погибших людей.

По предварительной версии, огонь начал распространяться из-за грубых нарушений по обращению граждан с огнем. Более точной информацией никто не располагает.

Ранее сообщалось, что в крупном пожаре на острове Ольхон погибло два человека, еще семь людей числится в качестве пострадавших.