В Москве мужчина узнал о распутном прошлом жены и изнасиловал ее

В Москве мужчина узнал о распутном прошлом гражданской жены и изнасиловал ее. Инцидент произошел на глазах у общего знакомого.

В правоохранительные органы поступило заявление от 20-летней девушки. Она сообщила, что ее избил, изнасиловал и ограбил бывший возлюбленный, с которым она встречалась около двух месяцев.

Молодой человек узнал, что его девушка не так давно работала в сфере предоставления сексуальных услуг, но решила завязать с прошлым распутным образом жизни. Этот факт ее биографии пришелся не по вкусу мужчине, и он решил отомстить девушке. Подозреваемый совершил акт сексуального насилия в присутствии своего приятеля, затем отобрал у нее десять тысяч рублей и скрылся.

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