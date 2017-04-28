В Брянске 33-летняя женщина разбила голову в маршрутке
Сегодня, 12:31 \\ Происшествия

В Брянске 33-летняя женщина разбила голову в маршрутке. Инцидент произошел 26 января, полиция проводит проверку.

 Сегодня стало известно, что получила травму головы молодая женщина, когда ехала в маршрутном такси по Брянску. Сообщается, что 33-летняя местная жительница находилась в салоне транспортного городского средства.

При движении микроавтобуса она не удержалась на ногах и упала. При падении женщина получила серьезный ушиб головы, и ее прошлось доставить для оказания помощи в медицинское учреждение. В настоящее время ее состояние стабилизировалось. Известно, что инцидент произошел недалеко от автобусной остановки у железнодорожного вокзала областного центра.

Сейчас по факту случившегося работают специалисты правоохранительных органов. Они пытаются установить все детали инцидента, чтобы сформировать полную картину происшествия. Это необходимо для принятия последующего процессуального решения.

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Влад Доигралис
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