В Москве полиция нашла в квартире труп зарезанного мужчины

В Москве в западной части города полиция нашла в квартире дома по улице Академика Павлова тело 46-летнего мужчины. В области живота мужчины были ножевые ранения, детали и данные о происшествии уточняются.

Как стало известно, в полицию позвонил 55-летний мужчина. Он сообщил, что в квартире дома на западе Москвы находится человек, истекающий кровью. Полицейские выехали по указанному адресу и нашли уже мертвое тело.

Полиция возбудила уголовное дело и устанавливает все данные о случившемся. В МВД отметили, что подробности инцидента не сообщаются в СМИ в интересах следствия. После расследования дела и поимки виновного в смерти мужчины, все данные, указали в полиции, будут обнародованы.

Как сообщают в СМИ, в квартире, где полиция нашла труп, случилась ссора. Соседи слышали крики и поняли, что там случилась поножовщина.