Число пострадавших на турбазе на Ольхоне увеличилось до семи

Число пострадавших на турбазе на острове Ольхоне увеличилось до семи человек. За медицинской помощью обратились еще два человека.

Сегодня стало известно, что растет количество пострадавших при пожаре на туристическом объекте, который располагается на острове Ольхон в Сибири. Теперь общее количество пострадавших составляет семь человек, еще два человека погибли.

Напомним, что пожар возник на территории турбазы, где находилось в момент инцидента 16 человек. Среди них были иностранные туристы из Китая и Южной Кореи, а также работники гостиницы.

На месте происшествия обнаружены тела двух погибших. В настоящее время специалисты заняты опознанием останков людей. Предполагается, что это погибшие в огне граждане Китая.

Все пострадавшие на вертолете были переброшены в больницы Иркутска, где им предоставлена вся необходимая медицинская помощь. Расследованием дела занимается Следственный комитет России.