В Москве 13-летняя школьница просила у пятерых насильников больше секса

В Москве мать 13-летней школьницы обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании пятью сверстниками. По информации издания VistaNews, девочка просила у насильников больше секса.

После полученного сигнала сотрудники МВД проверили обстоятельства предполагаемого преступления и выяснили, что подросток занялась сексом со школьниками за бутылку вина. Двое вступили с ней в половой акт в подъезде, а ещё трое - на улице Краснодарской.

Правоохранители отыскали подозреваемых и допросили их. Они уточнили, что один из юношей покинул столицу. Другой задержанный во время беседы заявил, что девушка соглашалась на все сексуальные действия по доброй воле и находилась во вменяемом состоянии. При этом она призывала к более интенсивным движениям. Парень отметил: теперь ему очень стыдно перед матерью предполагаемой пострадавшей. Женщина же попросила полицейских не привлекать задержанных ребят к ответственности, ведь в произошедшем больше всего виновата её дочь. В личном разговоре с мальчиками она пообещала на портить жизнь и предложила воспринимать инцидент, как жизненный урок.

Представители полиции предполагают, что сношение происходило по обоюдному согласию. Если этот факт подтвердится, уголовное дело возбуждать не будут.