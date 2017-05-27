В Барнауле появились фальшивые 5-тысячные купюры

В Барнауле сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю призывают жителей остерегаться поддельных купюр. В одном из магазинов города покупатель расплатился фальшивой 5-тысячной банкнотой, что было обнаружено лишь при пересчете в банке.

Как стало известно, в одном из магазинов Барнаула один из покупателей расплатился с продавцом фальшивыми деньгами. Продавщица не заметила поддельной купюры и отдала товар со сдачей. В итоге, о поддельной купюре стало известно лишь после инкассации.

В банке, при повторном пересчете денег эксперты обнаружили поддельную купюру. Ее проверили, банкнота действительно является фальшивой. Теперь полиция ищет источник распространения поддельных денег.

В полиции напоминают о важности сохранения внимательности. Чаще всего мошенники просят своих жертв «разменять» крупные купюры на более мелкие. В итоге, мошенник получает настоящие деньги, а доверчивый прохожий, решивший помочь, остается с поддельной купюрой.