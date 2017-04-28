Мать 13-летней участницы секс-оргии в Москве намерена отказаться от дочери. Школьница отдалась пятерым подросткам за бутылку спиртного.

Получила продолжение история с девушкой-подростком, которая решила вступить в интимную связь на вечеринке молодых людей в Москве. Сообщается, что ее мать уже намерена отказаться от дальнейшего воспитания девочки из-за серьезных разногласий.

В шоковом состоянии от проделок падчерицы находится и ее отчим, который также заявил, что семиклассница уже неоднократно оказывалась в подобных ситуациях и состояла на учете реабилитационного центра.

Напомним, что накануне стали известны некоторые подробности вечеринки московских подростков. 13-летняя девушка за бутылку вина и сигареты занималась сексом в подъезде жилого дома сразу с пятью парнями. До уголовного дела не дошло, поскольку все происходило по обоюдному согласию сторон. Школьница получила прозвище среди молодежной среды «Новая Шурыгина».