Турист из Петербурга скончался в гостинице Шри-Ланки

Турист из Санкт-Петербурга скончался в гостинице Шри-Ланки. Инцидент со смертельным исходом произошел 25 января.

Стало известно, что на курорте в Шри-Ланке скоропостижно скончался российский турист. Сообщается, что 38-летний мужчина отправился к Индийскому океану на отдых вместе со своей девушкой. Пара каталась на яхте, а затем житель России резко почувствовал себя плохо – у него заболела голова, а вскоре все тело свело судорогами. Через некоторое время он скончался в номере своего отеля, находящегося в Шри-Ланке. Подробности трагического эпизода рассказала журналистам его родная сестра. Сейчас родственники занимаются организационными вопросами по возвращения тела погибшего на Родину. Эта процедура осложнена несколькими моментами. Прежде всего, местные власти намерены сделать на месте событий вскрытие, но эту процедуру быстро провести не удалось из-за отсутствия ряда документов, подтверждающих личность туриста.

В номере отеля остается проживать его спутница. Точная причина смерти пока неизвестна, не выдвигаются какие-либо версии случившегося.