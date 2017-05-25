Российский лыжник-ветеран умер на гонках в США

В США на соревновании для лыжников старше 30 лет погиб 54-летний спортсмен из России Андрей Шамшурин. Мужчина упал посреди трассы за несколько километров до финишной линии. Инцидент случился 26 января в американском штате Миннесота.

Как стало известно, смерть спортсмена произошла на соревнованиях Masters World Cup 2018. Во время 40-киллометрового заезда на трассе там скончался лыжник из России, его тело скоро доставят в Россию.

Очевидцы сообщили, что лыжник упал на трассе, до финиша ему оставалось несколько километров. Шамшурину сразу же попытались оказать помощь, но тот скончался. Причины его смерти пока неизвестны. Сообщается, что тело погибшего лыжника-ветерана скоро доставят в Россию. Соревнования проходили для лыжников старше 30 лет. В нем участвовали ветераны зимнего спорта, заезды проходили с 19 по 26 января. Шамшурин соревновался в лыжном забеге на трассе, длиной в 40 километров. К участию в соревнованиях допускались как мужчины, так и женщины. О причинах смерти информация не предоставляется, детали происшествия станут известны после экспертизы.