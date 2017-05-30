В Якутии мужчина выкинул из окна 10-месячную дочь

В Якутии мужчина выкинул из окна второго этажа жилого дома 10-месячную дочь. Девочка находится в реанимационном отделении больницы.

Трагедия произошла в Сунтарском районе республики Якутия. Сообщается местными правоохранительными органами, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. В какой-то момент он схватил своего грудного ребенка и выбросил его с высоты второго этажа на улицу. Девочке оказалось всего 10 месяцев и она выжила. На место инцидента в срочном порядке вызвали бригаду медиков. Пострадавшего малыша доставили в местное отделение больницы. Специалисты говорят, что ребенок находится в очень тяжелом состоянии, поскольку у него зафиксирована травма головы.

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