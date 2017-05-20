Под Ростовом выгорел дотла дом с погибшими

В Ростовской области выгорел дотла жилой дом с погибшими людьми. Трагический инцидент произошел около полуночи 28 января в Кагальницком районе.

Сегодня ночью были встревожены звонком пожарные Ростовской области. Им предстояло выехать в Кагальницкий район региона, чтобы ликвидировать возгорание жилого частного дома. Прибывшие на место инцидента профессиональные тушители заметили, что пламя уже смогло охватить всю жилую постройку целиком. Горел дом на площади около пятидесяти квадратных метров. Через некоторое время пламя удалось локализовать, а затем полностью потушить.

Отмечается, что спасти какое-либо имущество не удалось, поскольку жилой дом выгорел полностью. На месте пепелища пожарные обнаружили несколько тел погибших. Останки в настоящее время проходят процедуру опознания. Экспертам предстоит выяснить количество погибших и их личность. Также специалисты пока не могут понять, что привело к возникновению пожара в поселке, расположенном в Кагальницком районе Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в областном центре очевидцы обнаружили труп новорожденной в мусорном контейнере.