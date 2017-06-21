В Москве загорелись бытовки рабочих

В Москве загорелись строительные бытовки для рабочих. Об инциденте рассказали представители ГУ МЧС по российской столице.

Сегодня пожарные бригады Москвы выезжали на северо-восток города, чтобы потушить возгорание на территории строительного объекта. Сообщается, что по всей площади были охвачены пламенем бытовки, предназначенные для пребывания рабочего состава.

Через некоторое время профессиональной работы тушителей пожар был ликвидирован. Известно, что пострадавших в результате внештатной ситуации не обнаружено. В настоящее время проводится проверка объекта. Начат поиск первопричины возникновения возгорания и виновных лиц.

Ранее мы писали, что в центре российской столицы пожарные потушили электрощитовую. Тогда обошлось без пострадавших.