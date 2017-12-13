На Алтае пьяный тракторист задавил своего товарища

В Республике Алтай следователи закончили работу над расследованием уголовного дела в отношении 41-летнемго жителя из Турочакского района. Подсудимый случайным образом задавил своего знакомого трактором, проинформировали СУ СКР по региону.

В ходе проведения расследования следователи установили, осенью 2017 года несколько жителей Турочакского района были задействованы в очистке земельного участка недалеко от села Иогач. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Подсудимый решил оставить трактор вплотную к одной из стен вагончика и сдал назад. Предварительно он не убедился, нет ли никого позади, в результате чего задавил 29-летнего товарища.

Молодой человек получил различные телесные травмы: травмировал грудную клетку и живот с повреждением внутренних органов. Мужчина погиб на месте инцидента.

Следствие по данному делу было завершено и вместе с обвинительным приговором было отправлено для дальнейшего рассмотрения в прокуратуру.