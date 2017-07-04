"Мастер парковки" стал причиной возмущения жителей Владивостока

"Мастер парковки" из Владивостока стал причиной возмущения местных жителей в социальных сетях. Соответствующая фотография появилась в Instagram.

Горожане заметили в одном из районов Владивостока легковой автомобиль службы такси, припаркованный прямо на склоне, перекрыв ступеньки. Пользователи соцсети отмечают, что инцидент зафиксирован возле здания 71а по улице Луговая.

В комментариях такую импровизированную стоянку таксиста в неположенном месте не одобрили. Популярностью пользуется предположение, что водитель, когда парковал транспортное средство, был нетрезв. Автор одной из записей выразил надежду, что таксист проспится и уберет машину с лестницы. Многие комментаторы высказались иронично, назвав нарушителя "Супер парковщиком".