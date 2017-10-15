В Перми бездомного арестовали за кражу проводки на 260 тыс руб из общежития
Самое интересное - на нашем канале в Telegram
В Перми полиция арестовала бездомного по подозрению в краже проводки из местного общежития на сумму в 260 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.
В декабре в отделение полиции поступило заявление о хищении имущества в Орджоникидзевском районе. Сотрудники правоохранительных органов провели следственно-оперативную работу и опросили потенциальных свидетелей преступления. По собранным сведениям они предположили, что виновным может быть 31-летний мужчина, не имеющий работы и определенного места жительства. Ранее он уже был судим.
Подозреваемого задержали и допросили. Ему также предъявили обвинение. На время расследования суд утвердил ходатайство следователей о назначении ареста в качестве меры пресечения.