В Перми бездомного арестовали за кражу проводки на 260 тыс руб из общежития

В Перми полиция арестовала бездомного по подозрению в краже проводки из местного общежития на сумму в 260 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

В декабре в отделение полиции поступило заявление о хищении имущества в Орджоникидзевском районе. Сотрудники правоохранительных органов провели следственно-оперативную работу и опросили потенциальных свидетелей преступления. По собранным сведениям они предположили, что виновным может быть 31-летний мужчина, не имеющий работы и определенного места жительства. Ранее он уже был судим.

Подозреваемого задержали и допросили. Ему также предъявили обвинение. На время расследования суд утвердил ходатайство следователей о назначении ареста в качестве меры пресечения.