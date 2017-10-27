В Орловской области автомобиль скрылся после столкновения с поездом

26 января легковой автомобиль скрылся с места ДТП после столкновения с поездом в Орловской области. Об этом рассказали представители РЖД.

Инцидент произошел примерно в 15:32 на переезде между блок-постом 118-го километра и станцией Хомутово. Грузовой состав, направляющийся в Елец, протаранил транспортное средство, выехавшее на пути прямо перед локомотивом. Машинист активировал процесс экстренного торможения, однако удар все равно состоялся.

Легковушка не получила серьезных повреждений, что позволило водителю успешно продолжить движение. Человеческих жертв зафиксировано не было. Сотрудник РЖД осмотрел поезд и вскоре снова отправился по маршруту. Из-за происшествия график движения не корректировался.