В суде Медногорска скончался свидетель

В зале суда Медногорска скончался мужчина. Непосредственно во время заседания свидетелю стало плохо с сердцем, а приехавшая на вызов бригада "скорой помощи" не смогла вернуть к жизни гражданина.

По информации, которая известна на данный момент времени, во время проведения заседания один из свидетелей внезапно почувствовал себя плохо. Мужчине была вызвана бригада "скорой помощи". Несмотря на то, что медики прибыли на вызов довольно оперативно, они не смогли спасти человека.

Как позже рассказали свидетели инцидента, медиков подвело оборудование – дефибриллятор был разряжен.

На данный момент времени по факту смерти одного из жителей Медногорска сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.