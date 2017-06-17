Власти Приморья опубликовали видео с пропавшего краболова "Восток"

Власти Приморского края опубликовали видеозапись с краболова "Восток", пропавшего в Японском море 25 января. Пресс-служба региональной администрации разместила запись на официальном сайте.

Один из моряков запечатлел на камеру телефона приход судна в порт Зарубино. В кадры попала оледеневшая и покрытая снегом палуба. В ночи можно расслышать звуки штормового ветра. Оператор сообщает, что он поднялся на мостик, потому что помещения внизу заливает водой. Мужчина рассказал о необходимости прорваться через водную преграду, ведь он обитает в той части корабля, которая скрыта от взора под ледником, и передал всем "большой привет".

В правительстве объяснили, что этот ролик стал последним сообщением с борта накануне пропажи. Сейчас к поискам корабля привлечены авиация и суда морских спасателей. С момента исчезновения удалось поднять из моря два плота и несколько спасательных жилетов.