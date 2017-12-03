Житель Омской области потратил деньги предприятия на биодобавки из Германии

Житель Омской области потратил деньги предприятия, выделенные на переоборудование казенного автомобиля, на биологически активные добавки из Германии. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД..

Руководитель компании по доставке воды обратился в полицию с жалобой на подчиненного водителя-экспедитора 28 лет, который растратил 13 тысяч рублей на личные нужды. Проверка подтвердила правдивость обвинений заявителя.

Против мужчины из Нижнеомского района возбудили уголовное дело, согласно статье о присвоении или растрате. Полицейские завершили необходимые следственные меропристия и передали дело в суд, который в ближайшее время должен определить дальнейшую судьбу обвиняемого. Правоохранители отмечают, что мужчина был официально трудоустроен и подписал соответствующий договор. Кроме прочего, в документе были прописаны пункты об ответственности за полученные материальные ценности.