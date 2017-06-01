В Мурманске из-за прорыва воды перекрыты ряд городских улиц

Семь многоэтажек, расположенных в центре Мурманска, лишись водоснабжения по причине аварии на водоводе, проинформировали в администрации города. Ряд городских улиц оказались затопленными, сообщают СМИ.

27 января улицы Карла Маркса, Старостина и ряд других были затоплены из-за аварии, которая случилась субботним утром на городском водоводе, сообщили чиновники.

Ликвидацией последствий аварии занимаются рабочие ГОУП «Мурманскводоконал», которые на протяжении полутора часов не могла начать ремонтные работы, в то время как городские службы быстро отреагировали на случившийся инцидент.

На данный момент времени выход воды на поверхность полностью остановлен, свыше 25 единиц коммунальной техники работают на дорогах города: грейдера, пескоразбрасыватели и другие виды специальной техники работают над снятием ледового наката и посыпают проезжую часть.

Уточняется, что со слов представителей «Мурманскводоканала» до завершения сегодняшнего дня сети войдут в обычный рабочий режим.