В Ленобласти душевнобольной водитель путешествовал по дорогам

В Ленинградской области душевнобольной водитель путешествовал по дорогам‍ региона. Неадекватный мужчина лишился прав на управление авто недавно.

По Ленинградской области некоторое время разъезжал автомобиль, которым управлял неадекватный мужчина. Сообщатся, что он наблюдался все это время у врача-психиатра, однако никто не лишал его водительских прав вплоть до недавнего времени. Инцидент был зафиксирован на дорогах местного значения близ города Кириши.

Примечательно, что мужчина с 2016 года состоял на учете у специалистов, согласно выявленному у него психического расстройства.

Недавно состоялось судебное заседание, в ходе которого у названного лица смогли отобрать водительские права. С иском в суд обратились представители районной прокуратуры. В настоящий момент времени идет реализация ранее принятого судом решения.